Во Франции проходит первый тур праймериз социалистов

Теги: выборы франция партия

Во Франции в воскресенье проходит первый тур праймериз, организованный Социалистической партией. Свои кандидатуры выдвинули семеро претендентов.

Во Франции в воскресенье проходит первый тур предварительного голосования правящей партии социалистов перед президентскими выборами. Свои кандидатуры выдвинули семеро претендентов, передает "ТВ Центр".

Среди них четыре бывших министра, работавших при Франсуа Олланде, а также бывший премьер Манюэль Вальс. По результатам опросов общественного мнения, он считается фаворитом. Руководство Соцпартии ожидает, что явка на праймериз составит до двух миллионов человек. Но многие эксперты считают планку сильно завышенной. Ведь за годы президентства Олланда, который не смог выполнить большинство предвыборных обещаний, французы разочаровались в социалистах. Зато доступность выборной гонки покоряет. Выставить свою кандидатуру в первом туре может любой зарегистрированный избиратель.