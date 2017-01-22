В результате аварийной посадки вертолета на МКАД никто не пострадал

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На северо-востоке МКАД совершил аварийную посадку вертолет. Он приземлился в 97-98 км кольцевой автодороги на обочину. В результате инцидента никто не пострадал.

В воскресенье на северо-востоке МКАД совершил аварийную посадку вертолет. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.

В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали, что вертолет приземлился в районе 97-98 км МКАД на обочину.

В свою очередь источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что причиной экстренной посадки вертолета стало обледенение лопастей. "Во время полета над МКАД пилот вертолета Robinson (выполнял коммерческий рейс) выявил обледенение на лопастях, после чего принял решение совершить посадку на обочину около 98-го километра МКАД в 10 метрах от проезжей части. Пострадавших и возгорания в результате инцидента нет", - сказал собеседник агентства.

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