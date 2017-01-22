Трамп ответил участникам протестов: "Почему эти люди не голосовали?"

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты против его инаугурации, которые прошли во многих городах США и собрали миллионы участников. В своем Twitter он удивился, почему митингующие не выразили свое мнение на прошедших выборах.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал массовые протесты против его инаугурации, прошедшие в США в субботу, передает ТАСС.

"Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию", - написал Трамп на своей официальной странице в сети микробиологов Twitter.

По меньшей мере 230 человек были задержаны в США во время протестов после инаугурации Дональда Трампа. Им будет предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, за что может грозить до 10 лет тюремного заключения. Всего же на акции против 45 президента страны вышли более двух миллионов американцев, чьи права уже якобы начали ущемлять. Протесты поддержали известные политики, а также звёзды кино и шоу-бизнеса.

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