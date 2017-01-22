МЧС предупредило о сильной метели в Москве

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Сильная метель ожидается в ближайшие часы в Москве. Об этом предупредил столичный главк МЧС.

В ночь на понедельник в Москве ожидается сильная метель и гололед. Об этом предупредил столичный главк МЧС, передает "Интерфакс".

С 18:00 воскресенья до 7:00 понедельника в Московской области и Москве ожидается мокрый снег, местами метель, образование гололедных отложений, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

В таких условиях возможно ухудшение видимости, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.

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