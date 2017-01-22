Съезд "Единой России" утвердил новый генсовет партии

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Дмитрий Медведев переизбран председателем партии "Единая Россия" на новый пятилетний срок. В воскресенье его кандидатуру единогласно поддержали делегаты 16-го партийного съезда. Двухдневный форум подытожил деятельность "Единой России" за последние пять лет, обсудил актуальные проблемы страны и завершился избранием руководящих органов. Генеральный совет партии при этом обновился более чем наполовину, а доля представителей местных организаций в нём возросла.

Председатель “Единой России” в начале выступления перед однопартийцами зачитал приветствие президента. По словам Владимира Путина, единороссы внесли огромный вклад в построение свободной, сильной и процветающей страны. А поскольку программа партии является программой развития государства, то работа должна стать еще более эффективной и ответственной. По мнению Владимира Путина, для реализации всего комплекса стоящих перед партией задач необходимо сохранять преемственность в руководстве политической структуры. Сегодня единороссы как раз переизбирали тех, кто будет занимать в ближайшие пять лет высшие должности. Все первые лица, включая председателя Дмитрия Медведева, свои посты сохранили.

"Сегодня именно на "Единой России" лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения. А это значит, что наша партия - не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения это правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны", - заявил председатель партии "Единая Россия", председатель правительства России Дмитрий Медведев

16-й съезд партии - это и подведение итогов работы за пятилетний период, и определение планов на будущее. Бизнесу обещают дальнейшее снижение административных барьеров. Например, замену проверок предпринимателей каждым надзорным ведомством по отдельности комплексными, которые могут проводиться только раз в три года. Защиту отечественных производителей от дискриминации на внутреннем рынке. Ободряющая новость прозвучала отдельно для российских аграриев. Премьер призвал их не ждать скорой отмены антироссийских санкций и использовать продуктовое эмбарго в собственных интересах. А власть поможет.

В этом году у “Единой России” появятся три новых проекта - парки малых городов, местный дом культуры и театры малых городов. Средства на реализацию предусмотрены в федеральном бюджете. Как и на другие принятые ранее программы. Например, 25 миллиардов рублей на строительство школ в регионах. И ликвидацию очередей в детские сады. Правительством также принят ряд мер, чтобы обеспечить устойчивость региональных бюджетов, и заложены ресурсы на бюджетные кредиты. В зале - представители всех российских областей, которых эти решения касаются напрямую. Среди них и мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня его переизбрали в высший совет партии.

"Единая Россия" на последних выборах в Государственную думу показала блестящий результат и, казалось бы, могла почивать на лаврах. Этого, на самом деле, не происходит. В первые же месяцы после своего избрания она включилась в активную работу по решению самых насущных проблем, которые волнуют не только наш город - всю страну. И даже на этом съезде были проведены ключевые столы по вопросам образования, здравоохранения, развития общественных пространств, жилищно-коммунального хозяйства. То есть те проблемы, которые волнуют каждого российского гражданина. Мы активно участвовали во всех этих дискуссиях, потому что знаем, что это не просто какая-то болтология, это выработка конкретных решений, которые затем реализуются в федеральные законы, постановления правительства Российской Федерации, в бюджете России. Партия всегда - это партия дела, партия конкретных дел и партия своего слова, которое она держит перед избирателями", - сказал Сергей Собянин.

В программе “Единой России” - все сферы жизни граждан - от здравоохранения и культуры до экономики. В партии не сомневаются: идеи станут действующими законами. Ведь в Государственной думе по итогам прошедших в сентябре прошлого года выборов у единороссов конституционное большинство.

Этой осенью в более чем 30 регионах страны пройдут выборы, которые станут последними перед избранием президента России в 2018 году. Премьер призвал однопартийцев не расслабляться и не поддаваться на провокации. Дмитрий Медведев предположил, что в сентябре оппоненты могут досрочно начать президентскую кампанию.

Лилия Акиньшина, Александр Савин, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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