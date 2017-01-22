В Екатеринбурге с высоты 18 этажа новостройки упал рабочий
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Молодой мужчина упал с высоты 18-го этажа на стройке многоквартирного дома в Екатеринбурге. По факту произошедшего проводится проверка.
В воскресенье на стройке многоквартирного дома в Екатеринбурге с высоты 18-го этажа сорвался мужчина. Следственные органы проводят проверку по факту смерти рабочего, передает "Интерфакс".
"Следователями будет осмотрено место происшествия, также будут опрошены очевидцы. Тело погибшего будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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