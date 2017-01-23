В Астане стартуют международные переговоры по Сирии

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В понедельник в Казахстане пройдут переговоры по урегулированию сирийского конфликта. Основной целью встречи является борьба с терроризмом и закрепление режима перемирия.

В столице Казахстана в понедельник начнутся международные переговоры по урегулированию в Сирии. В них примут участие делегации России, Турции, Ирана, спецпосланник Генсека ООН Стаффан де Мистура, посол США в Астане Джорж Крол в качестве наблюдателя, а также представители сирийского правительства и так называемой вооруженной оппозиции, передает "ТВ Центр".

Обе конфликтующие стороны уже провели переговоры со спецпосланником ООН. А дипломатические группы России, Турции и Ирана накануне предприняли попытку выработать проект документа, который будет предложен для подписания представителям Дамаска и оппозиции. По словам наших дипломатов, консультации идут трудно, но оптимизма они не теряют. Основной целью встречи в Астане является борьба с терроризмом и закрепление режима перемирия.

"Мероприятие непростое, сами понимаете, сирийский кризис длится уже более шести лет, поэтому простых решений этой застарелой проблеме мы, конечно, не ищем, но, тем не менее, прилагаем все усилия к тому, чтобы сблизить позиции участников сирийского конфликта, позиции сирийского правительства и вооруженных оппозиционных группировок", - сообщил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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