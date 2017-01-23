Twitter газеты NYT сообщил о ракетной атаке России на США

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Хакеры взломали один из аккаунтов газеты The New York Times в Twitter и разместили в нем сообщение о ракетном ударе России по США. Позже твиты были удалены. В настоящий момент газета проводит расследование инцидента.

Хакеры разместили в одном из аккаунтов американской газеты The New York Times в соцсети Twitter сообщение, приписанное президенту России Владимиру Путину, о ракетном ударе России по США.

"СРОЧНО: в сеть утекло сообщение Владимир Путина: Россия атакует США ракетами", - говорилось в сообщении хакеров.

Hacked New York Times Twitter warns of imminent Russian missile attackhttps://t.co/7xCjVx3fvs pic.twitter.com/5wDJGppNeF — The Hill (@thehill) January 22, 2017

Позже на месте этого сообщения появилось заявление хакерской группировки OurMine, в котором говорилось о взломе аккаунта и отмечалось, что твит про ракетные атаки - дело рук других хакеров.

Вскоре после этого все сообщения от хакеров были удалены. На их месте появилось заявление газеты: "Мы удалили серию твитов, опубликованных в этом аккаунте ранее без авторизации. Проводится расследование".

We deleted a series of tweets published from this account earlier today without our authorization. We are investigating the situation. — New York Times Video (@nytvideo) January 22, 2017

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