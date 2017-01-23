Спецслужбы проверили связи советника Трампа с Россией

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Советник президента США Майкл Флинн подвергся проверке со стороны американской контрразведки на наличие связей с российскими властями. Он стал первым человеком в администрации Дональда Трампа, который подвергся проверке в рамках расследования ФБР, ЦРУ, АНБ и Министерства финансов, организованного для проверки контактов с Россией людей из окружения Трампа.

Советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна проверили на наличие связей с российскими властями. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ФБР, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство финансов проводят совместное расследование, чтобы определить масштабы контактов российского правительства в окружении Дональда Трампа. Первым подвергшемся проверке человеком в новой администрации США стал Флинн. Когда именно началось расследование контрразведки и нашлись ли какие-либо улики неизвестно. Также нет данных о том, закончилась проверка в отношении Флинна, или она продолжается.

Как отмечает издание, Флинн является советником Трампа по национальной безопасности и играет ключевую роль в определении политики США по отношению к России. По данным источников, контрразведка пытается выяснить характер его контактов с представителями российских властей и определить, могли ли эти контакты нарушить закон.

Главным вопросы спецслужб в отношении советника Трампа связаны с рядом телефонных звонков Флинна послу России в США Андрею Кисляку 29 декабря 2016 года. Именно в этот день администрация Барака Обамы объявила о введении санкций в отношении России, связанных с якобы имевшими место кибератаками для вмешательства в ход американских выборов. Кроме того, источники сообщили, что у спецслужб имеется информация о повторных контактах советника и российского посла.

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