Число жертв схода лавины на отель в Италии увеличилось до шести

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Спасатели обнаружили еще одно тело погибшего в результате схода лавины на отель в Италии. Таким образом количество погибших увеличилось до шести.

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии возросло до шести человек. Спасатели обнаружили тело мужчины, передает "ТВ Центр".



Ранее живыми из-под завалов извлечены 11 человек, среди них четверо детей. Ещё 23 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо. Снежная масса, сход которой вызвало сильное землетрясение, обрушилась на четырехэтажное здание отеля. На момент ЧП в нем находились 35 постояльцев и сотрудников. Поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты надеются, что среди снежных завалов могут находиться живые люди.