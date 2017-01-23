СКР возбудил дело после гибели туристов под лавиной под Мурманском

Теги: мчс Стихия мурманск

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода лавины в Кировском районе Мурманской области. В результате ЧП погибли двое туристов.

В Мурманской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели двух туристов в Хибинах, передает "ТВ Центр". Группа из 11 человек, не зарегистрированных в подразделении спасателей, несмотря на предупреждение об опасности, отправились в горы кататься на снегоходах.

Трагедия произошла в районе озера Вудьявр. В результате схода лавины трое туристов оказались под завалами снега. Одного удалось спасти, он доставлен в больницу. Найдены тела двух погибших. Остальные члены группы не пострадали, они помогали специалистам МЧС в поисках товарищей. Сейчас спасательная операция прекращена.