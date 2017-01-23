Французы не хотят видеть главой государства социалиста

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Во Франции прошел первый тур праймериз правящей Социалистической партии. По итогам голосования во второй тур вышли бывший министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Манюэль Вальс. Однако опросы показывают, что ни один из них не имеет шансов стать главой государства. Согласно опросу, за Амона и Вальса готовы голосовать лишь 8 и 9% процентов французов соответственно.

Во Франции прошел первый тур предварительного голосования правящей партии социалистов перед президентскими выборами. Наибольшее число голосов набрали бывший министр образования Бенуа Амон и бывший премьер Манюэль Вальс, передает "ТВ Центр".

Однако, по данным экзит-поллов, ни один из финалистов праймериз Соцпартии не имеет шансов получить пост главы государства. Амон может занять лишь пятую строчку среди остальных кандидатов на президентских выборах.

Не лучше положение и у Вальса. Оно осложняется тем, что он был главой правительства при Франсуа Олланде, который не смог выполнить большинство предвыборных обещаний. Французы разочаровались в социалистах, поэтому явка на праймериз была невысокой.

Второй тур предварительного голосования Соцпартии, в котором будут участвовать Амон и Вальс, намечен на 29 апреля.