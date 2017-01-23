09:14, 23 января 2017

Жертвами разгула стихии на юге США стали 18 человек

Теги:  сша  погибшие  Стихия

В результате разгула стихии в США погибли 18 человек. На южные штаты страны обрушились мощные торнадо и наводнения.

Число жертв мощных бурь, торнадо и наводнений, которые обрушились на южные штаты США, возросло до 18 человек. Еще десятки  пострадали, передает "ТВ Центр".

Власти Джорджии объявили чрезвычайное положение в ряде округов, где стихия нанесла наибольший ущерб. По последним данным, там погибли 14 человек. В штате Миссисипи, где также действует режим ЧП, спасатели обнаружили ещё четыре жертвы. Во власти непогоды оказались Техас, Алабама, Луизиана и Флорида. Там повреждены сотни жилых домов. В настоящий момент идёт разбор завалов.

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать федеральную помощь штатам, наиболее пострадавшим от стихии.

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