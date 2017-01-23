В Китае за десять секунд взорвали 19 домов. Видео

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В китайском городе Ухань за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов. На их месте построят новый бизнес-квартал.

В Китае за десять секунд прекратили свое существование 19 многоэтажек, передает "ТВ Центр". Дома были разрушены контролируемым взрывом в центре города Ухань. Для сноса построек, занимавших площадь в 150 тысяч квадратных метров, специалистам понадобилось около пяти тонн тротила. В целях безопасности жители близлежащих кварталов были заранее эвакуированы. На месте разрушенных домов планируется возвести бизнес-квартал с небоскрёбом высотой более семисот метров.

