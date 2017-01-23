Центробанк оставил без лицензий еще два банка

Теги: центробанк Экономика банк лицензия

Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций. Права на осуществление банковских операций лишились барнаульский "Тальменка-банк" и омский банк "Сириус". Данное решение регулятор принял в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Центробанк с 23 января 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Сириус". По данным регулятора, организация размещала денежные средства в активы неудовлетворительного качества. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также с 23 января лицензии лишился "Тальменка-банк". Решение об отзыве лицензии на принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. При этом размер собственных средств банка упал ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства. Также "Тальменка-банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а также порядка идентификации своих клиентов.

В лишенные лицензий организации назначена временная администрация. По величине активов банк "Сириус" занимал 527 место в банковской системе России, "Тальменка-банк" находился на 425 позиции.

Читайте также:

Банки попросят ЦБ отменить перевод бюджетников на карты "Мир"