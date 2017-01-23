Samsung объяснила причину взрывов Galaxy Note 7

Теги: В мире смартфон южная корея телефон компания

Компания Samsung объяснила, почему взрываются смартфоны Galaxy Note 7. Как и предполагалось, причиной самопроизвольного возгорания стали конструкция аккумуляторов и недочеты в процессе сборки. В ходе расследования инженеры корейской компании проверили более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов.

Компания Samsung официально назвала причины самопроизвольного возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Запись пресс-конференции, посвященной результатам расследования, была размещена на официальном сайте компании.

"Наше расследование, как и расследования, проведенные тремя независимыми отраслевыми организациями, показало, что причиной инцидентов с Note 7 стали аккумуляторы. Эти батареи были уникальны для устройств Note 7", - говорится в сообщении на сайте Samsung в США.

Инженеры Samsung проверили более 200 тысяч смартфонов и 30 тысяч аккумуляторов, а также аппаратную и программную составляющие Galaxy Note 7, процессы сборки и доставки в магазины. Причиной возгораний стали конструкция аккумуляторов и недочеты при сборке. Компания принесла извинения покупателям устройств, партнерам и мобильным операторам. Samsung пообещала ввести многоуровневый протокол безопасности и более не допускать подобных проблем.

симыми экспертами обследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, проверили аппаратную и программную составляющие Galaxy Note 7, сборку и доставку в магазины. Компания принесла извинения покупателям, бизнес-партнерам и мобильным операторам, пообещав ввести многоуровневый протокол безопасности и впредь не допустить возникновения подобных проблем.

В Южной Корее продажи смартфона начались 19 августа 2016 года. Вскоре после этого пользователи пожаловалось на воспламенение телефона во время подзарядки аккумулятора. В сентябре компания заменила 2,5 миллиона устройств, заверив клиентов, что новые смартфоны безопасны. Однако и после этого жалобы на самовоспламенение устройств продолжились. В октябре Samsung попросила владельцев Galaxy Note 7 выключить свои смартфоны. Из-за проблем с флагманским устройством южнокорейская компания понесла убытки в размере около миллиарда долларов.

Читайте также:

Samsung попросил пользователей выключить воспламеняющиеся смартфоны