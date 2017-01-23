Москвичам запретят заводить больших собак

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Москвичам хотят запретить заводить собак крупных пород. Соответствующий законопроект направлен в Мосгордуму. По мнению авторов документа, эта мера необходима для безопасности жильцов и комфорта самих животных.

В московских квартирах могут запретить держать крупных собак. "Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу" – цитирует m24 председателя комиссии по экологической политике Мосгордумы Зою Зотову.

По мнению авторов законопроекта, эта мера необходима для безопасности москвичей и комфорта самих животных. Предполагается, что под запрет попадут собаки таких пород, как мастиф, дог, кавказская овчарка и прочие. Их содержание будет предложено перенести в частные дома, где будут созданы необходимые условия для безопасности и комфорта.