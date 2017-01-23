На Кубани после исчезновения мальчика возбуждено дело

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Поиски пропавшего в субботу 10-летнего мальчика продолжаются в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело.

В Краснодарском крае продолжаются поиски десятилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома в поселке Молодежный в субботу вечером и не вернулся, передает "ТВ Центр".

Десятки спасателей прочесывают местность в районе населенного пункта. Как сообщили в региональном МЧС, установлены специальные световые пушки, подаются звуковые сигналы. Накануне специалисты обследовали лесной массив и пойму реки Кашка. С рассветом поиски возобновились.

С целью установления обстоятельств исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.