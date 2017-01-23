Роспотребнадзор пригрозил уголовным преследованием за фальсификат продуктов

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За производство и продажу поддельной пищевой продукции могут ввести уголовную ответственность. Роспотребнадзор подготовил поправки в УК, усиливающие ответственность за фальсификацию продуктов. Максимальное наказание предусматривает два года исправительных работ.

Роспотребнадзор предложил усилить ответственность за фальсификацию продуктов, дополнив Уголовный кодекс статьей "Производство в целях сбыта, ввоз на территорию России в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции".

Как пишет газета "Известия", максимальное наказание предусматривает штраф до трех миллионов рублей или два года исправительных работ.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что ответственность наступит только "при наличии умысла в действиях производителей, импортеров или продавцов".

За восемь месяцев 2016 года в Роспотребнадзор поступило более 1700 уведомлений о выявлении фальсифицированной молочной продукции. 25% выявляется при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских, оздоровительных учреждениях, организациях социального обслуживания. Чаще всего молочный жир заменяют более дешевыми растительными или тропическими маслами.

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