Пятерых россиян обвинили в участии в "Правом секторе"

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Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых россиян, обвиняемых в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "Правый сектор". Двое из них принимали участие в карательных операциях против мирного населения республик Донбасса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пятерых россиян, причастных к деятельности запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Фигурантами дела стали Игорь Чудинов, Геннадий Хамраев, Георгий Стоцкий, Роман Стригунков и Александр Валов. Они подозреваются по статье "Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней". Как сообщили в Следственном комитете, все пятеро в разное время покинули Россию и вступили в ряды "Правого сектора" на Украине.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Чудинов и Хамраев вступили в одно из боевых подразделений "Правого сектора" и принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР.

Стоцкий, Стригунков и Валов участвовали в митингах, шествиях и других мероприятиях этой организации. В частности, в интернете они вели пропаганду идеологии "Правого сектора".