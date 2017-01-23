В "Домодедово" и "Шереметьево" отменено 38 рейсов

Теги: Общество аэропорт самолет

В столичных аэропортах в понедельник отменено 38 рейсов. Еще 12 самолетов отправятся с опозданием.

В московских аэропортах отменено 38 рейсов, еще 12 задержано. По данным портала "Яндекс.Расписание", в "Домодедово" отменено восемь рейсов, девять будут выполнены с опозданием. В "Шереметьево" не будут выполнены 30 рейсов, еще четыре задержаны. Аэропорты "Внуково" и "Жуковский" работают в штатном расписании.

В столичном регионе в понедельник облачная погода. В течение дня ожидается небольшой снег и температура до минус 5 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

Читайте также:

Самолет вернулся во "Внуково" из-за разгерметизации

МЧС предупредило о сильной метели в Москве