Бойцов Росгвардии вооружат дубинками-электрошокерами
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Росгвардию вооружат дубинками-электрошокерами ZEUS. Они способны бить зарядом электричества на пять метров и отстреливать светошумовые гранаты. Устройства также оснащены мощным светодиодным фонарем и лазерным прицелом.
Сотрудники Росгвардии получат многофункциональные дубинки-электрошокеры ZEUS. Как пишет газета "Известия", устройство предназначено для бойцов, которые патрулируют общественные места и задерживают правонарушителей.
В частности, изделие оснащено светодиодным фонарем, имеет специальный картридж со светошумовой гранатой, а также способно бить зарядом электричества на расстояние до пяти метров.
Как отмечает газета, шокер прошел необходимые клинические испытания, в ходе которых подтвердилось, что устройство не повреждает внутренние органы человека.
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