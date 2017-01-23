Бойцов Росгвардии вооружат дубинками-электрошокерами

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Росгвардию вооружат дубинками-электрошокерами ZEUS. Они способны бить зарядом электричества на пять метров и отстреливать светошумовые гранаты. Устройства также оснащены мощным светодиодным фонарем и лазерным прицелом.

Сотрудники Росгвардии получат многофункциональные дубинки-электрошокеры ZEUS. Как пишет газета "Известия", устройство предназначено для бойцов, которые патрулируют общественные места и задерживают правонарушителей.

В частности, изделие оснащено светодиодным фонарем, имеет специальный картридж со светошумовой гранатой, а также способно бить зарядом электричества на расстояние до пяти метров.

Как отмечает газета, шокер прошел необходимые клинические испытания, в ходе которых подтвердилось, что устройство не повреждает внутренние органы человека.

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