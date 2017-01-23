В Мосгордуме опровергли идею запрета на больших собак в квартирах

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Депутат Московской городской думы, глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова опровергла появившуюся в СМИ информацию об инициативе запрета на содержание собак крупных пород в квартирах. По ее словам, подобные поправки в Мосгордуме не обсуждались, и не будут обсуждаться.

В Мосгордуме не обсуждали введение запрета на содержание крупных собак в квартирах. Об этом сообщил портал РИАМО со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову.

"Мы подобную идею не обсуждали и предлагать не собираемся, эта информация не соответствует действительности", - сказала она.

По словам Зотовой, речь шла о том, что депутаты Мосгордумы поддержали идею о запрете на содержание в квартирах крупных диких животных, таких как тигры, львы, ядовитые змеи, приматы.

Об инициативе запретить содержать в квартирах собак крупных пород ранее сообщил портал m24 со ссылкой на депутата Зотову. Отмечалось, что такая мера необходима для безопасности москвичей и комфорта самих животных.

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