На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадали 2 человека

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На западе столицы столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП травмы получили два человека.

В Москве на Давыдковской улице произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, в автобус врезался автомобиль Chevrolet, передает ТАСС.

В результате инцидента пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь. На месте ДТП работают правоохранители. Все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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