Правительство и оппозиция Сирии сели за один стол в Астане

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В Астане стартовали переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Семь делегаций, в том числе России, Турции и Ирана, пытаются договориться с представителями Дамаска и вооруженной оппозицией. Предварительные консультации были довольно сложными, но дипломаты не теряют оптимизма. Встреча проходит в закрытом режиме.

Челночной дипломатии не будет. Спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре не придётся бегать из гостиницы в гостиницу, договариваясь с представителями сирийской власти и оппозиции, как это было на последней встрече в Женеве. Стороны впервые сели за общий стол. И готовы вести диалог лицом к лицу, передает "ТВ Центр".

Новая переговорная площадка вызвала огромный интерес всего мирового сообщества. Это событие в Астане освещают почти полтысячи журналистов. Для них организован пресс-центр через дорогу от отеля "Риксос", где проходит встреча представителей Сирийского правительства и вооружённой оппозиции. Гарантами переговоров выступают Россия, Иран и Турция. В качестве наблюдателя от США присутствует посол страны в Казахстане, от ООН в Астану прибыл спецпосланник генерального секретаря организации Стаффан де Мистура. Переговоры проходят в закрытом формате, журналистов пустили в зал только на протокольную съёмку.

Дипломаты заявили, что готовы работать без перерывов и, если необходимо, то и ночью. Именно так было накануне. Первая встреча представителей России, Ирана и Турции длилась почти шесть часов и закончилась только к 11 вечера. После чего дипломаты отправились на переговоры с сирийскими делегациями.

"Нам удалось переговорить с иранской стороной, с турецкой стороной. Переговорить в трехстороннем формате. И сблизить наши позиции по большинству вопросов повестки дня. Я хочу подчеркнуть особенно, что речь идёт о переговорах между делегацией сирийского правительства и делегацией сирийской вооружённой оппозиции. В этом как раз и есть уникальность астанинского процесса", - сообщил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В составе оппозиции более десятка группировок, которые по разным данным реально контролируют около 60 тысяч боевиков. Среди крупнейших представителей можно выделить – "Джейш аль Ислам". Правда, единого руководителя у делегации нет.

"Мы рассчитываем добиться прекращения огня и то, что это будет поддержано сторонами конфликта. Мы должны прекратить этническую вражду на юге. Если эта встреча увенчается успехом, это будет большое достижение в переговорном процессе вообще, и урегулировании политического кризиса в Сирии. Россия достигнет такого же успеха, как это было и в её военной операции в Сирии, поскольку этот успех был обеспечен тактически", - отметил официальный представитель делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астане Ахыя Аль Ариди.

Эти переговоры, по сути, были организованы по личной договоренности президентов России и Турции в декабре. Ожидается, что новая площадка в Астане станет дополнением к женевскому формату. И поможет сдвинуть процесс с мертвой точки уже 8 февраля в Швейцарии.

Никита Васильев, Виктор Мальцев, Роман Лагунов, "ТВ Центр", Астана, Казахстан.