Мизулина уходит из "Справедливой России"

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Сенатор от Омской области Елена Мизулина написала заявление о выходе из партии "Справедливая Россия". Как отметили в пресс-службе политика, Мизулина состояла в партии с 2007 года.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина покидает партию "Справедливая Россия". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

"Соответствующее заявление в региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Омской области было направлено. В партии сенатор состояла с 2007 года", - говорится в сообщении.

Сама Елена Мизулина подтвердила информацию об уходе из партии на своей странице в Twitter

Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня. — Елена Мизулина (@emizulina) 23 января 2017 г.

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