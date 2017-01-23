Трампу грозит суд за нарушение Конституции США

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Группа американских юристов намерена подать иск против президента США Дональда Трампа. Они обвиняют его в нарушении положений конституции, которые запрещают лицам, находящимся во главе государства, принимать вознаграждения и выплаты от иностранных правительств. Сам Трамп тем временем налаживает связи с политической и силовой элитой.

Главные битвы только начинаются – в администрации Дональда Трампа уже поняли: предвыборные баталии были лишь разминкой. Миллионные протесты по всей стране, тенденциозное освещение журналистами, противодействие политиков – и это только третий день работы Трампа на посту президента США. Сколько людей пришло на инаугурацию – одна из главных тем в американских СМИ. Официальный представитель Белого дома обвинил CNN в умеренном занижении количестве гостей. Прокомментировать скандал попросили и советника президента, передает "ТВ Центр".

"Я не думаю, что успех работы президента стоит оценивать по количеству людей на его инаугурации. Важнее реальные достижения. Мы знаем, что президент Обама оставил после себя много незавершённых дел и проблем. Он был президентом восемь лет. Дональд Трамп находился перед публикой примерно восемь часов", - заявила Келлиэнн Конвей.

Другая реплика Конвей вызвала резонанс уже мирового масштаба. Организация WikiLeaks, которая в предвыборный период публиковала разоблачения относительно Хиллари Клинтон, теперь отреагировала на слова о нежелании Трампа обнародовать сведения об уплате налогов. С подачи New York Times миллиардера подозревают в том, что он 18 лет уклонялся от исполнения своего гражданского долга.

"Советник Трампа Келлиэнн Конвей заявила, что Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию. Присылайте её на сайт – мы сделаем это за него", - заявили в организации.

К сопротивлению политике нового президента призывают звёзды кино и шоу-бизнеса. К Джулии Робертс, Скарлетт Йоханссон, Эмме Уотсон и публично сквернословившей в адрес Трампа певице Мадонне прибавился 20-кратный лауреат премии "Грэмми", а также "Оскара" и "Золотого глобуса" певец Брюс Спрингстин.

"Наши сердца и души – с миллионами людей, которые вышли на марши протеста. Мы часть нового движения сопротивления", - заявил он.

Сам Трамп атаки не комментирует, президент сосредоточен на формировании команды и налаживании политических отношений. Первый визит состоялся в центральный офис ЦРУ. Затем уже в Белом доме глава государства принимает полицейское руководство, директора ФБР и нового министра внутренней безопасности.

Трампу, по сообщениям американской газеты Politico, предстоит непростая встреча с лидерами обеих палат Конгресса. Главные камни преткновения – отмена введённой Обамой программы медицинского страхования, а также вопрос антироссийских санкций. За сохранение ограничений в отношении Москвы выступают не только демократы, но и большое количество республиканцев.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".