У охранника "Газпрома" украли унитаз за 200 тысяч рублей

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В Новой Москве из квартиры охранника "Газпрома" украли унитаз и несколько деталей сантехники. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Охранник "Газпрома" стал жертвой грабителей. Из квартиры сотрудника газовой компании украли унитаз и несколько деталей от сантехники. Инцидент произошел в посёлке Сосенское в Новой Москве.

Как пишет Life, в краже заподозрили мигрантов, которые проводили ремонт в квартире. Ремонтники исчезли в тот же день, когда пропал унитаз.

Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Ведется поиск преступников.