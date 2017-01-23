В Магадане начали продавать бензин АИ-95 по талонам

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На магаданских автозаправках ввели ограничение на продажу бензина АИ-95, в настоящее время его можно купить только по талонам. Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается.

Продажа бензина ​АИ-95 на АЗС в Магадане временно осуществляется по талонам. Как говорится в сообщении регионального департамента цен и тарифов, ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов.

Дефицита остальных видов нефтепродуктов нет. В департаменте также подчеркнули, что цены на бензины и дизельное топливо в Магадане остаются на прежнем уровне.

Ранее СМИ писали, что в 2017 году цена за литр бензина в России может вырасти на рубль или более из-за увеличения нагрузки на нефтяников.

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