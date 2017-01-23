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Все основные строительные работы на станции "Нижняя Масловка" Третьего пересадочного контура московского метрополитена планируется завершить в сентябре 2018 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на станции.

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Нижняя Масловка". Её планируют открыть в следующем году, передает "ТВ Центр".

Платформа войдет в состав транспортного узла Савеловского вокзала и станет частью Третьего пересадочного контура. Это будет последняя станция глубокого заложения столичной подземки. Возводить ее начали в 2012 году. Уже завершены левый и правый тоннели.

В будущем от "Нижней Масловки" ТПК будет продлен на север и восток города - до "Авиамоторной". Благодаря этому горожане смогут передвигаться между спальными районами намного быстрее.

"Мы находимся на одном из этапов строительства Третьего пересадочного контура метро. Первый этап - от "Делового Центра" до "Петровского парка" - будет сдан уже в этом году. Это второй пусковой комплекс - до Савеловского вокзала от "Петровского парка". Один из самых сложных участков Третьего пересадочного контура, на глубине 65 метров, строится закрытым способом. Вы видите, работы непростые, в сложные геологических условиях ведутся. Но я надеюсь, коллеги до конца года проходку закончат, и, по крайней мере, в сентябре все основные работы, в сентябре следующего года, будут уже также закончены. Я надеюсь, станция будет запущена в 2018 года", - сказал Собянин.