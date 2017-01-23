Глава МИД Венгрии сообщил о дате визита Путина в Будапешт

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Министр иностранных дел Венгрии сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Будапешт 2 февраля. Информацию об этом подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров. В понедельник Лавров обсудит со своим венгерским коллегой Петером Сийярто подготовку к встрече глав государств.

Президент России Владимир Путин посетит Будапешт 2 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

О встрече Путина с главой Венгрии Виктором Орбаном глава МИД России сообщил на открытии переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. По словам Лаврова, его переговоры с Сийярто станут "подготовкой к очередному саммиту, который состоится в начале февраля в Будапеште".

Глава МИД Венгрии, в свою очередь, подтвердил, что Путин и Орбан встретятся в Будапеште 2 февраля.

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