Дочь Клинтон вступилась за сына Трампа после нападок на него в соцсетях
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Челси Клинтон, дочь экс-президента США Билла Клинтона и Хиллари Клинтон, встала на защиту Бэррона Трампа после нападок на него в социальных сетях. Ранее пользователи высмеяли младшего сына президента США за то, что на инаугурации он выглядел сонным и отсутствующим.
Челси Клинтон встала на защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона, который подвергся травле в интернете. Свой пост об этом она разместила в Twitter.
По ее словам, Бэррон - ребенок, и он заслуживает шанс. Челси также упомянула в своем посте Дональда Трампа. Она раскритиковала его политику в отношении детей.
Ранее сценаристка SNL Кэти Рич опубликовала в своем Twitter пост о том, что Бэррон станет первым школьным стрелком на домашнем обучении. Другие пользователи Сети высмеяли Бэррона за то, что на инаугурации он выглядел сонным. Кому-то из юзеров показалось нелепым то, что школьник решил поиграть с племянником, сыном Иванки Трамп.
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