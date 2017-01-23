Опубликовано видео с перегородившим дорогу скорой красноярским таксистом
Теги: конфликт красноярск Происшествие
В Красноярске в одном из дворов водитель автомобиля такси перегородил дорогу машине скорой помощи. В интернете появилось видео, на котором видно, что таксист намеренно не пропускал медиков.
В Красноярске припарковавшийся во дворе таксист отказывался пропустить машину скорой помощи. Инцидент сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что уступить дорогу медикам мужчина согласился только после угрозы вызвать полицию, передает ТАСС.
Видеозаписью уже заинтересовались правоохранители. Сотрудники ГИБДД проводят проверку данного инцидента. В случае установления вины автомобилисту грозит административная ответственность.
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