В Красноярском крае душевнобольной зарубил семью врачей

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Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил об убийстве 64-летней женщины-кардиолога и ее 35-летнего сына-стоматолога в поселке Шушенское. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. В совершении преступления подозревается 23-летний сын убитой, страдающий психическим заболеванием.

В Красноярском крае 23-летнего душевнобольного подозревают в убийстве своих матери и брата. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета региона.

"По предварительной версии следствия, 22 января 2017 года в 22 часа в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении в поселке Шушенское тел 64-летней женщины кардиолога и её 35-летнего сына-стоматолога с рублеными ранами головы у обоих", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Следствие установило, что в совершении преступления подозревается 23-летний сын убитой.

"Известно, что подозреваемый имеет психическое заболевание, после произошедшего он покинул место жительства и скрывается", - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время подозреваемый разыскивается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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