12:23, 23 января 2017

В Красноярском крае душевнобольной зарубил семью врачей

Теги:  Уголовное дело  убийство  красноярск  врач

Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил об убийстве 64-летней женщины-кардиолога и ее 35-летнего сына-стоматолога в поселке Шушенское. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. В совершении преступления подозревается 23-летний сын убитой, страдающий психическим заболеванием.

В Красноярском крае 23-летнего душевнобольного подозревают в убийстве своих матери и брата. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета региона. 

"По предварительной версии следствия, 22 января 2017 года  в 22 часа в следственные органы поступило сообщение  об обнаружении в частном домовладении в поселке  Шушенское тел 64-летней женщины кардиолога  и её 35-летнего сына-стоматолога с рублеными ранами головы у обоих", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Следствие установило, что в совершении преступления подозревается 23-летний сын убитой.

"Известно, что подозреваемый имеет  психическое заболевание,  после произошедшего  он покинул место жительства и скрывается", - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время подозреваемый разыскивается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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