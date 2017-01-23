В Москве мужчина ударил беременную женщину во время спора на парковке

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Мужчина ударил беременную женщину в Москве. Он решил, что ее машина неправильно припаркована и мешает проезду автомобилей. В результате пострадавшая обратились с заявлением в полицию. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель столицы.

В Москве беременная женщина получила травмы после спора с мужчиной на парковке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По словам женщины, она припарковалась на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина и сказал, что ее автомобиль мешает проезду. Женщина попыталась возразить, вследствие чего мужчина ударил ее.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный житель. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

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