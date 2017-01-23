Сирийская оппозиция хочет мира, но продолжит воевать

Теги: сирия казахстан Сирийский конфликт переговоры

Для политического урегулирования в Сирии требуется улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии. Об этом заявил глава делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астане Мухаммед Аллюш. При этом он заметил, что оппозиция стремится к миру в стране, но готова продолжать вооруженную борьбу.

Сирийская оппозиция стремится к миру, но готова продолжать вооруженную борьбу. Такое заявление сделал глава делегации на переговорах в Астане Мухаммед Аллюш, пишет ТАСС. По его словам, оппозиция — "мирные люди, но в случае необходимости готова продолжить борьбу".

Аллюш отметил что, прежде чем переходить к политическому урегулированию, нужно закрепить перемирие. Более того, вопросы политики можно решать только после улучшения гуманитарной ситуации в Сирии.

"Перемирие должно реально действовать, прежде чем мы сможем перейти к другим вопросам", - сказал он.

Аллюш также заметил, что делегации сирийской оппозиции и Дамаска находятся в разных комнатах. Ранее сообщалось, что стороны сели за один стол.

Переговоры по сирийскому урегулированию начались в Астане в понедельник, 23 января. Как заявил в столице Казахстана представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, эта встреча стала результатом продолжительных усилий Ирана, России и Турции. В Тегеране надеются, что она выведет ситуацию в Сирии из тупика.

"Надеемся, что она будет способствовать налаживанию переговорного процесса между сирийским правительством и его оппонентами и сможет вывести из тупика урегулирование кризиса в Сирии. Важнейшая задача - стабилизировать режим прекращения огня. Это должно стать первым шагом на пути достижения политического урегулирования в Сирии", - заявил Гасеми.

В свою очередь глава делегации сирийского правительства Башар Джаафари подчеркнул, что режим прекращения огня должен действовать на всей территории Сирии за исключением территорий, на которой активны боевики запрещенных в России группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".