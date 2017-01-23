Песков считает преждевременными разговоры об инициативах Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об инициативах нового главы США Дональда Трампа до того, как начнутся контакты его администрации с Москвой, преждевременно. По его словам, сейчас контакты с Белым домом идут по линии МИД России. Подготовка встречи Владимира Путина с Трампом пока не ведется.

Обсуждать инициативы нового президента США пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о борьбе с терроризмом.

"Сейчас говорить о каких-то инициативах преждевременно, потому что пока еще сейчас еще самый начальный период вхождения в дела президента Трампа. И здесь, конечно, нужно дождаться начала каких-то контактов, пока этого еще не произошло", - передает его слова "Интерфакс".

Песков также отметил, что подготовка встречи президентов России и США в настоящее время не ведется. По его словам, согласовываются телефонные переговоры.

"Какой-то более полной информацией мы пока не обладаем, но мы ожидаем, что в ближайшее время дата такого возможного телефонного звонка будет согласована. Пока это еще не произошло", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что контакты с администрацией США по организации телефонного разговора ведутся по линии Министерства иностранных дел. По словам Пескова, если Путин и Трамп в ходе беседы примут решение о целесообразности личной встречи, тогда начнется подготовка к ней.

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