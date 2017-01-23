Собянин отметил высокие темпы строительства нового кольца метро

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Станция метро "Нижняя Масловка" Третьего пересадочного контура в Москве примет первых пассажиров уже в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Утром мэр Москвы посетил стройку. Станцию возводят в непростых геологических условиях, однако не обошлось без сюрприза. Строители натолкнулись на породу возрастом почти 300 миллионов лет до нашей эры.

Сантиметр за сантиметром горный комбайн углубляется в грунт. Порода в этом месте тяжелая: карбоновая глина, затем известняк. По этим слоям можно изучать геологию. Некоторые образцы древнее динозавров. Настоящая проблема всю эту землю отсюда вывезти. Груженые вагонетки отправляются на поверхность буквально каждую минуту, передает "ТВ Центр".

Станция готова наполовину. Основание платформы забетонировано. По бокам проложены тоннели. Пока они скрыты за металлическими перекрытиями, поясняют мэру.

Станция "Нижняя Масловка" — единственная на всем Третьем пересадочным контуре глубокого заложения. Сверху над рабочими 65 метров почвы. Именно поэтому специалисты сначала спускаются по лестнице, а затем в специальном лифте. Путь в среднем занимает 10 минут. Наверху площадь Савеловского вокзала. В день он обслуживает 35 тысяч пассажиров, многие из которых тут же пересаживаются в метро, на серую ветку.

Сейчас она перегружена. Ситуацию должна исправить новая станция. Она будет иметь пересадку с "Савеловской" Серпуховско-Тимирязевской линии, а также выходы к платформам пригородного сообщения. "Нижняя Масловка" к тому же - участок строящейся линии метро - Третьего пересадочного контура. Это еще одно кольцо столичной подземки. 28 станций и почти 60 километров тоннелей должны построить за несколько лет. Запускать будут поэтапно вплоть до 2020 года.

"Первый этап от "Делового Центра" до "Петровского парка" будет сдан уже в этом году. Это - второй пусковой комплекс. До Савёловского вокзала от "Петровского парка". На транспортно - пересадочном узле будут пересекаться две линии метро, железная дорога. Наземный городской транспорт. В этом узле будут проходить около 300 тысяч пассажиров в сутки", - сообщил Сергей Собянин.

Это жители районов Хорошёвский, Аэропорт, Тимирязевский и Савёловский, которым для пересадки не нужно будет пользоваться кольцевой линией. Комплекс Москва-Сити получит еще одну станцию метро и новую линию. Подумали и о гостях предстоящего чемпионата мира. Добраться до стадиона ЦСКА, который станет тренировочной базой одной из команд, труда не составит. Будущую станцию, по просьбе москвичей, даже переименовали в честь знаменитого спортивного клуба.

Матвей Шестаков, Александр Савин, Илья Ушаков, Андрей Булычев, "ТВ Центр", Москва.