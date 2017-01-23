В Подмосковье задержаны трое похитителей 23-летнего мужчины

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В Подмосковье задержаны трое подозреваемых в похищении мужчины. Преступники требовали у потерпевшего шесть миллионов рублей.

В подмосковной Балашихе задержаны трое мужчин, которые подозреваются в похищении человека, передает "ТВ Центр".

Всё произошло в октябре 2015 года. Злоумышленники вывезли 23-летнего местного жителя на квартиру и потребовали у него шесть миллионов рублей несуществующего долга. Спустя некоторое время пленнику удалось бежать, он смог обратиться в полицию.

Визита силовиков похитители явно не ожидали, поэтому даже не оказывали сопротивление. Более того, мужчину они вовсе не похищали, поехал он с ними тогда добровольно, и даже успел попрощаться с близкими.

"Он сам сел в машину. Говорит, я семье скажу, что один-два дня меня дома не будет. Ребята говорят, конечно, отвезли его, на квартиру прям. Он к жене поднялся, все объяснил, также спустился спокойно, сел в машину", - рассказал один из похитителей.

В квартире задержанных полицейские нашли три травматических пистолета и четыре охотничьих ножа. Сейчас злоумышленники взяты под стражу.