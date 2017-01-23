В Москве завершено расследование по делу лжеэкстрасенсов

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В столице завершено расследование уголовного дела в отношении лжеэкстрасенсов. Организатор группы и семь ее участников находятся под стражей.

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении аферистов, которые, выдавая себя за экстрасенсов, смогли выманить из доверчивых граждан более 13 миллионов рублей, передает "ТВ Центр".

Первые задержания прошли еще в октябре 2015 года, остальных участников преступного сообщества удалось задержать полгода спустя. Аферисты смогли ввести в заблуждение более 50 человек, которым предлагали решить их проблемы.

Причём чтобы ситуация не ухудшалась надо было платить, в том числе, покупать различные амулеты. Сейчас организатор группы и семь ее участников находятся под стражей, ещё двое под домашним арестом.