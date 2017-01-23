Жители барака в Сергиевом Посаде несколько лет не могут добиться переселения

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Почти 10 семей из подмосковного Сергиева Посада вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Аварийная проводка, душ в туалете, это еще полбеды. Жильцов замучили крысы. Причем ситуация должна была давно разрешиться и семьи планировали переехать в новые квартиры, даже деньги заплатили, но переезд затягивается.

Канализация течет. В доме конца 1950-х годов трубы не меняли никогда. Ремонта, даже косметического, не было уже лет 20, передает "ТВ Центр".

Жильцы, а их тут около 10 семей, своими силами пытаются приспособить разваливающийся дом для жизни. Душевой тут никогда не было, поэтому водные процедуры приходится принимать прямо в туалете.

"Мы к батарее подсоединили шланг, чтоб горячая вода была", - рассказала жительница аварийного дома Галина Первушина.

Но в темное время суток сюда лучше не заходить, предостерегают жители барака, после полуночи хозяевами в коридоре себя считают крысы. "У нас есть дети маленькие, мы боимся, сверху, может на голову упасть", - посетовали жильцы.

Хотели сделать освещение ярче, но проводка не выдерживает уже сейчас. "Проводка постоянно замыкает. Лампочка тихонечко должна гореть. Телевизоры практически не смотрим", - сказал один из жителей барака.

И так каждый день, на протяжении многих лет. Писали во всевозможные инстанции. Просили расселить. То ли денег в бюджете города не нашлось, то ли по каким-то причинам этот дом не входит в программу переселения из аварийного жилья. Администрация города тянула время, утверждают соседи. Так или иначе, несколько лет назад надежда на новую квартиру все же появилась. Некоему инвестору разрешили строительство жилого комплекса на этой территории. Часть квартир он обязался отдать под переселение. Дома сданы, квартиры проданы, жители барака новых квартир так и не дождались.

Как выяснилось, жители этого дома не единственные, кто остался у разбитого корыта. Улучшения жилищных условий ждали и по соседству. Стены разваливаются, потолок вот-вот рухнет, но счета за содержание и ремонт приходят регулярно.

Им тоже обещали новые квартиры в жилом комплексе, но с условием доплаты за дополнительные квадратные метры. Кто отдал 700 тысяч, кто миллион. Прошло несколько лет, а вселиться в новое жилье так и не получилось, да и деньги потерялись где-то на счетах застройщика.

Кто является застройщиком и с кем заключались договоры, выяснить не так просто. В документах то и дело меняются названия фирм. Попытка связаться с бизнесменами успехом не увенчалась.

В администрации Сергиева Посада внятных объяснений получить тоже не удалось. Ее представитель, которого обещали прислать на встречу с жильцами, так и не появился. Жители аварийных домов, словам чиновников и бизнесменов больше не верят и намерены привлечь их, помимо всего прочего, и к уголовной ответственности за "оставление в опасности". Ведь иначе ситуацию назвать уже сложно.

Виктор Прокошев, Александр Медведев, Сергей Голиков. "ТВ Центр".