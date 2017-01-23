Вице-спикер Госдумы Толстой раскритиковал "диванных" защитников Исаакия

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что вернуть Исаакиевский собор в ведение музея не помогут петиции "диванных" защитников. По его словам, собор был построен не для того, чтобы "петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон".

Петиции с призывом вернуть Исаакиевский собор музею не помогут. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, "фейсбучная публика" не добьется ничего, "обмениваясь сигналами SOS с одного дивана на другой". Он подчеркнул, что противники передачи "обязаны исполнять закон", а все дискуссии вокруг этого "искусственно подогреваются".

"Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое должно принадлежать и служить Церкви", - цитирует "Интерфакс" Толстого.

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви 10 января. Новым владельцам придется сделать его более доступным для граждан, а также сохранить музейную функцию.

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