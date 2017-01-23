В России появится телешоу для бизнесменов

Теги: Экономика бизнес шувалов

Вице-премьер Игорь Шувалов предложит президенту Владимиру Путину создать на телевидении аналог популярного шоу "Голос" для молодых предпринимателей. Это, по его мнению, поможет продвижению ценностей бизнеса.

В Москве проходит финал национальной премии "Бизнес-успех". Шестой год подряд в стране выбирают лучших предпринимателей и самые интересные проекты. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За это время экспертное жюри рассмотрело более 13 тысяч заявок из 50 российских регионов. Отбор победителей проходит в рамках всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни". Главная цель мероприятия - стимулировать развитие предпринимательства и показать социальную значимость малого и среднего бизнеса. И конкурс, и форум проводятся при поддержке Общественной палаты и Общероссийского народного фронта.

"У нас сформирован Попечительский совет, который возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов, туда вошли министр господин Орешкин, Никифоров, Мантуров, мы здесь присутствующие, многие предприниматели. Разговор состоялся на наш взгляд конструктивный", - сообщил секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.