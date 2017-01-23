Сирийскую оппозицию в Астане назвали "террористами"

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Лидер делегации Дамаска на переговорах в Астане назвал представителей вооруженной оппозиции террористами. В свою очередь представитель противников сирийского правительства заявил, что о прогрессе в переговорах можно будет говорить только после реального подтверждения режима прекращения огня в стране.

Глава правительственной делегации Сирии на переговорах в Астане Башар Джаафари обвинил представителей вооруженной сирийской оппозиции в потворстве "Джебхат ан-Нусре" (деятельность организации запрещена в России). Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление Джаафари.

По его словам, оппозиция обвиняет правительство в нарушении режима прекращения огня в ходе операции по захвату источника питьевой воды вблизи Дамаска. По словам Джаафари, источник был захвачен террористами, в результате чего 7 миллионов человек остались без доступа к воде на протяжении 42 дней.

Глава делегации оппозиции Мухаммед Аллуш подчеркнул, что развитие переговоров в Астане возможно только после закрепления режима прекращения огня.

"Мы сможем обсудить проведение дальнейших раундов переговоров только после того, как убедимся, что режим прекращения огня соблюдается, он реален. Мы настаиваем, и будем сегодня настаивать на этом. После этого мы сможем перейти ко второму шагу", - подчеркнул он.

Джаафари, в свою очередь заявил, что правительственная делегация прибыла в Астану для того, чтобы добиться прогресса в урегулировании кризиса. По его словам, Дамаск не намерен срывать переговоры.

"Мы не участвуем в каких-либо маневрах, нацеленных на торпедирование встречи в Астане. Для всех сюрприз поведение этой делегации (вооруженной оппозиции). Мы же не удивлены, поскольку знаем этих парней", - сказал Джаафари.

При этом он назвал представителей вооруженной оппозиции "террористами", заявив, что они пытаются сорвать переговорный процесс.

"Нас неприятно удивило заявление представителя террористических группировок, который в своем выступлении ушел от дипломатического языка", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Астана создала предпосылки для того, чтобы сирийская оппозиция на переговорах была представлена максимально.

"Мы активно содействовали этим договоренностями вместе с нашими турецкими коллегами, при поддержке иранцев, и мы рады, что сегодня эти переговоры открылись", - сказал он.

Лавров особо отметил присутствие именно вооруженной оппозиции на переговорах. По его словам, были попытки не допустить прямого контакта представителей Дамаска с противниками режима Башара Асада, которые боролись за свои интересы с оружием в руках. Министр подчеркнул, что эти попытки удалось нейтрализовать.

В понедельник в Казахстане стартовали переговоры представителей правительства Сирии и оппозиционных групп. На встрече также присутствуют представители России, США, Ирана Турции, а также спецпредставитель генсека ООН по САР Стаффан де Мистура. Посол Соединенных Штатов в Казахстане Джордж Крол принимает участие в переговорах в качестве наблюдателя. Консультации сторон проходят через посредника, однако на открытии переговоров представители правительства и оппозиции Сирии сели за один стол.

В Астане находится корреспондент "ТВ Центра" Никита Васильев, который следит за ходом переговоров.

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