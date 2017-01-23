Глава "Роснефти" рассказал Путину об увеличении добычи нефти и газа

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"Роснефть" нарастила добычу нефти и газа в 2016 году на 4%, до 265 млн тонн. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным.

Владимир Путин сегодня в Новоогарёве провёл рабочую встречу с главой "Роснефти". Как сообщает "ТВ Центр", Игорь Сечин доложил Президенту об итогах деятельности компании в прошлом году. Так, "Роснефть" увеличила производство углеводородов на 4-ре процента. Таким образом, общее количество добытого сырья составило 265 миллионов тонн. Это рекордный показатель. По словам Сечина, в корпорацию было инвестировано 750 миллиардов рублей.

"Всё это стало возможным за счёт того, что в компании создан собственный нефтяной буровой сервис, и в 2016 году мы на 20% ещё увеличили общее количество буровых станков. Открыто в течение года 13 новых месторождений, 103 новые залежи с общими запасами до 159 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте. Ожидаемый прирост запасов составит 290 миллионов тонн. В 2017 году мы планируем, что переработка увеличится до 120 миллионов тонн на наших предприятиях", - сообщил Сечин.