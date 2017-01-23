Средний размер пенсий в этом году составит 13 тысяч 620 рублей
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Средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 тысяч 620 рублей. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на совещании с Дмитрием Медведевым.
Средний размер пенсии в этом году составит 13 тысяч 620 рублей. Об этом доложила вице-премьер Ольга Голодец на совещании с главой правительства, передает "ТВ Центр".
По её словам, размер средней ежемесячной выплаты на 60% превысит прожиточный минимум пенсионеров. Уже 1 февраля будет проведена первая запланированная на этот год индексация, она коснется более 30 тысяч граждан.
Дмитрий Медведев сообщил, что деньги из бюджета на это выделены.