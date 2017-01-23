Ученые назвали вирусы, способные уничтожить человечество

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Исследователи назвали три вируса, которые могут привести к массовой гибели людей. Это Нипа, MERS и Лассе.

Международная группа ученых, собравшихся в Давосе, предупредила об опасных вирусах, которым по силам уничтожить все человечество. Речь идет о вирусах Нипа, MERS (Middle East respiratory syndrome – ближневосточный респираторный синдром – прим. ред.), а также лихорадки Ласса. Об этом в понедельник сообщает "Русская планета". Эффективного лечения от этих вирусов не существует.

На разработку вакцин уже выделено почти полмиллиарда долларов, однако, по словам ученых, этого недостаточно.