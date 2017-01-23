На ударившего беременную женщину в Москве завели дело

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Столичные полицейские завели уголовное дело по факту избиения беременной женщины на парковке в Москве. Оно возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого 30-летнего безработного жителя, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил беременную женщину из-за спора на парковке в Москве. Об этом сообщает "МИР 24". Дело заведено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что беременная женщина получила травмы после спора с мужчиной на парковке в столице. По словам женщины, она припарковалась на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина и сказал, что ее автомобиль мешает проезду. Женщина попыталась возразить, вследствие чего мужчина ударил ее.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный мужчина. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

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