Осужденный за участие в "Правом секторе" россиянин дал интервью "ТВ Центру"

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Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых россиян. Их подозревают в связях с украинским "Правым сектором". По данным следствия, они в разное время выехали на Украину и вступили в ряды экстремистов. Двое активно участвовали в карательной операции против населения Донбасса. Это уже не первое подобное дело. С теми, кто сейчас отбывает наказание за участие в запрещенной организации, встретился корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев.

Задержанный пограничным управлением ФСБ России по Брянской области уроженец Забайкалья Алексей Шемелин не скрывает, что поддерживал нынешние киевские власти. Когда Майдан свергал Януковича - был на баррикадах.

— Ну если бы начали там какое-то убийство, у меня было такое мнение, что я бы все равно взял бы какой-то камень и кинул бы камнем, понимаете?

— Так вы в кого камень-то кинули?

— Того, кто убивал людей.

— А если бы это был кто-то из того же "Правого сектора"?

— Ну а как с "Правого сектора" могут убивать своих?

Такое мнение было у Шемелина три года назад. Потом он записался в "Правый сектор", организацию, признанную российским судом, экстремистской. Сначала отправился в тренировочный лагерь под Киевом, а оттуда на войну.

"Мне было без разницы в какую организацию, в какое подразделение попасть. Вообще у меня цель была попасть именно на передовую", - рассказывает Шемелин.

"Шемелин действительно проходил службу в составе подразделения "Правый сектор - Донецк". С 5 декабря 2014 года по 26 апреля 2015 года, а в феврале и мае 2015 года принимал непосредственно участие в боевых действиях в составе указанного подразделения", - сообщили в погрануправлении ФСБ России по Брянской области.

Чтобы понять другую сторону конфликта, он мог бы поехать в Донецк или Луганск. Но не захотел. Предпочел окопы ВСУ возле населенных пунктов Спартак, Пески и Авдеевка. Давал даже интервью киевским телеканалам. Как солдат с позывным "Чита" обращался к донецким ополченцам.

"Правый сектор" известен своими националистическими взглядами, а его боевики - как самые жестокие, воюющие на стороне украинских вооруженных сил. Всегда выступали и выступают за решение конфликта на востоке страны исключительно силовым путем. По данным российского следствия, Алексей Шемелин, воюя в рядах правого сектора, получал зарплату двести долларов в месяц.

Шемелина задержали российские пограничники при попытке перейти границу. Доказательств вины тоже нашлось предостаточно, учитывая, что, будучи в Донбассе, мужчина особо не скрывал, чем занимается.

В отношении Алексея Шемелина было возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Участие в деятельности экстремистской организации" и "Наемничество". Суд был коротким. Шемелин со всеми обвинениями согласился безоговорочно и поэтому получил всего четыре года колонии общего режима.

На суде Шемелин раскаялся. Войну на востоке Украины называет сейчас братоубийственной и никому не нужной. От наказания, правда, его это не спасло.

Дмитрий Гусев, Сергей Давидяк. "ТВ Центр".