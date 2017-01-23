Прибыльные маршруты отдадут авиакомпаниям с российскими самолетами

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Право летать по прибыльным маршрутам будут получать авиакомпании, которые используют российские самолеты. Такую идею предложил Дмитрий Рогозин на встрече с Владимиром Путиным. Президент инициативу поддержал.

Владимир Путин одобрил идею предоставления права летать по прибыльным маршрутам авиакомпаниям, которые используют российские самолеты. Об этом президент сказал на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Речь идет о маршрутах на Дальний Восток и в наиболее популярные у российских туристов стран.

"Для того, чтобы нам защитить наш внутренний рынок, мы видим эти маршруты, это прежде всего полеты на Дальний Восток и туристические маршруты в те страны, которые наиболее приемлемы для россиян. И эти маршруты будут даваться только тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолеты", - приводит слова Рогозина агентство ТАСС.

На встрече шла речь и о производстве новой российской авиатехники. По словам Рогозина, к весне будет подготовлен план, в котором будет синхронизировано производство новых самолетов, в частности МС-21, Ил-114 и Ил-96-400, с выводом из эксплуатации старой и иностранной техники.